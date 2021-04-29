中鋼（2002）第二季開月盤產品價格可望逐月上漲，加上中國大陸將自5月1日起取消部份鋼鐵產品出口退稅，市場認為有助於帶動開季盤的棒線產品第三季漲價擴大；中鋼領軍，中鴻（2014）以及新光鋼（2031）等股續攻。

中國大陸將自5月1日起取消部份鋼鐵產品出口退稅，具體產品清單多達146項。中鋼執行副總經理黃建智認為，大陸這次取消退稅的鋼品，初步了解包括熱軋和棒線產品，但冷軋和鍍鋅產品尚未完全取消，大陸真正落實這項措施，對整體市場將具正面意義；這項措施，主要是不鼓勵鋼廠辦理外銷，若要外銷勢必增加出口成本，受此影響，大陸寶鋼近期銷往越南市場的熱軋鋼品每公噸報價漲到950美元以上。

今年以來國際鋼價持續走高，中鋼5月內銷盤價續漲，內銷基價平均調幅為8.1%，也是自去年7月以後，連續第11個月上漲，本次指標鋼品熱軋鋼板每公噸續漲2,000元。

中鋼表示，全球經濟復甦拉動用鋼需求暢旺，而碳費、碳關稅及綠電等環保節能議題將不斷推升鋼鐵生產成本，加以煤、鐵等煉鋼原物料及運輸物流成本亦居高不下，目前國內鋼市仍需順勢補漲。

展望後續行情，法人指出，以主力產品熱軋鋼捲來說，5月盤開出後，中鴻、中鋼產品報價仍略低於市場流通價格每噸2.7萬元，並落後歐、美、亞洲等地市場行情每噸逾100美元，因此未來仍有一定的補漲空間。

另外，中鋼第二季季盤產品基價平均調漲8.3%。展望下半年，中鋼預期，若疫情確實趨緩，隨全球經濟復甦，工業用鋼需求呈向上格局應無虞，有助支撐下半年鋼市行情正向發展。

中鋼看好需求持續熱絡，業界預期鋼價漲勢看到第三季，今年鋼價易漲難跌。中鋼股價今早再攻40元，鋼鐵股群起上攻，受惠鋼價持續上漲，中鋼以及中鴻集團今年獲利將明顯成長。

受惠今年鋼市持續強勁，法人估中鋼今年全年獲利有望達約470億元、EPS近3元，可望改寫2010年以來新高。

隨著中鋼續漲，中鴻日前開出5月份內銷及5~7月份外銷盤價，平均漲幅8.8%；法人推估，中鴻第一季EPS有望突破1元，第二季仍在高檔，上半年EPS達2元以上。

新光鋼受惠產品量價俱揚，第一季營收32.34億元，年增50.7%；稅後純益6.19億元，季增302%，每股純益2元。新光鋼今年業績可望創下新高紀錄，股價亦持續攀高。

(時報資訊)