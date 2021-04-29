《商情》開工率降 亞洲PET價跌3％ 10:522021/04/29 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下游開工率調降，亞洲PET現貨價回跌3%；受到中國五一勞動節假期前夕，紡織業相繼調降開工率，以及面臨集裝箱運費高漲，其中歐洲、北美和南美的下游廠家，因運費高昂也停止對亞洲PET廠家詢價以及採購，導致本周亞洲PET現貨價跌。 本周亞洲瓶級聚酯切片現貨報價，其中東北亞下跌3.1%，報940美元/噸左右，東南亞也跌近3%，市場報價至1005美元/噸。(商品行情網) 《商情》獲利回吐 紐約棉花跌逾1％ 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油跌逾3％ (時報資訊) #亞洲 #PET #開工率 #調降 #現貨價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價高漲 BDI指數續揚2.4％ 09:442021/04/29 財經 《類股》鋼價Q3仍看漲 中鋼闖40關、二軍續攻 10:522021/04/29 財經 亞銀調高新興亞洲成長預測 04:102021/04/29 全球財經 《半導體》日月光投控漲多拉回 法人續按讚升價 12:342021/04/29 財經 《商情》買盤回補 亞洲天然期膠走高 10:012021/04/29 財經 《商情》供應擔憂 銅價10年高檔盤整 09:272021/04/29 財經 《類股》不鏽鋼價重回漲勢 鋼廠添利 12:342021/04/29 財經 外資升猛 電子人氣股甦醒 04:102021/04/29 財經要聞 桃園航空城優先區 7月發價 04:102021/04/29 地方新聞 台未列匯率操縱國 彭淮南：美國沒理由買東西還嫌 12:282021/04/29 財經 《韓股》LG化學財報佳 KOSPI進逼3200 11:092021/04/29 財經 財經熱門新聞 友達每股暴賺1.25元 股價慘輸這家 網1句戳中痛點 - 財經 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 促參小組推動5海淡廠 投資金額上看500億元 - 財經焦點 - 中國時報 航運股價超車戰！陽明擠下長榮 慧洋甩開裕民 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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