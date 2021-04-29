下游開工率調降，亞洲PET現貨價回跌3%；受到中國五一勞動節假期前夕，紡織業相繼調降開工率，以及面臨集裝箱運費高漲，其中歐洲、北美和南美的下游廠家，因運費高昂也停止對亞洲PET廠家詢價以及採購，導致本周亞洲PET現貨價跌。

本周亞洲瓶級聚酯切片現貨報價，其中東北亞下跌3.1%，報940美元/噸左右，東南亞也跌近3%，市場報價至1005美元/噸。(商品行情網)

(時報資訊)