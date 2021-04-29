前重量級拳王泰森(Mike Tyson)宣佈將在今年9月大戰老對手，而對手正是前世界拳王路易斯(Lennox Lewis)，他也是泰森生涯最大死敵，而兩人現今年齡相加已109歲，這場大戰又堪稱為「百歲大戰」！ 去年11月時54歲的泰森與51歲的羅伊瓊斯(Roy Jones Jr.)進行一場八回合表演賽，拿下比賽後泰森一直在尋求第二場，原本在5月要和霍利菲爾德（Evander Holyfield）比賽，但因酬勞分配問題告吹。

在最近受TMZ的採訪當中，泰森被問到他在拳擊界的下一步行動是什麼，他在洛杉磯說：「我要和路易斯對決！」而被問及何時舉行比賽時，泰森直接明瞭的說：「就是9月！」而將滿55歲的泰森曾於2002年6月在曼菲斯金字塔拳擊場挑戰過路易斯，而路易斯取得最後勝利，他在八回合比賽中將泰森KO。

當年比賽開始前泰森還咆哮說：「我是有史以来最好拳手。有史以来最残忍、最惡毒、最無情的拳王，没有人可以阻止我，路易斯是個征服者？不，我才是最棒的！」「從來沒有人像我一樣無情，沒有人能超越我，我的防守堅不可摧，我就是如此凶猛。我要把他的孩子吃了！」 而在今年早前路易斯也透露，在他目睹泰森重返賽場獲得成功後，他渴望再次與死敵交手，他告诉TMZ：「若大家想要看我們比賽，那我們可以談談合約細節，目前我在場上沒有什麼敵人，至於大家到底多想看這場比賽，我真的不能確定！」

(中時新聞網)