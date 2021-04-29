台股今(29日)開高走高，盤中再創17709.23點的指數新高，聯發科法說會加發股息16元的大驚奇，激勵股價開盤跳空亮燈漲停，創1185元的歷史新高紀錄，矽智財廠商力旺今日股價衝破千元大關，首度躋身千金股行列，股價盤中亮燈漲停，來到1030元，而富邦媒則是重返千金股行列，股價今日見1005元，台股首度出現「十千金」的盛況。

台北股市開盤以17646.93點開出後，指數衝破17700點，盤中見17709.23點，再創歷史新高，隨著聯發科開盤跳空漲停鎖死，股價再創1185元的歷史新高，市場又將焦點聚集到高價股，矽智財廠商力旺單季獲利創新高，每股純益3.93元，法人看好市場需求強勁，股價盤中衝高至1030元的漲停價，躍升為第9檔千金股，加上富邦媒重返千元，股價來到1005元，台股十千金出列。

台股股價在千元以上的還有大立光、矽力-KY、信驊、譜瑞-KY、旭隼、祥碩、亞德客-KY以及聯發科。

(中時新聞網)