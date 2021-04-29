3月蘇花公路發生遊覽車撞山事件釀6死之後，交通部要求召回1189輛同款車，並表示4月中旬要檢視完畢，不過卻有逾10輛車輛樣式與當初送驗型式不同，卻仍然被放回市場。立委29日表示這是否表示交通部要為這些車輛背書？交通部未正面回應與送驗型式不同的車輛數量，但承諾2周後繳出報告。

3月16日騰龍遊覽車於蘇花公路衝撞山壁，有部分座椅拋飛車外，造成6死39傷，被質疑是座椅與車身安裝方式出問題，之後運安會發布期中安全通告，請主管機關擴大檢視過去幾年台62線快速道路大埔交流道、台北市陽明山湖山路以及此次騰龍遊覽車蘇花公路事故的同型車輛座椅安裝方式，共1189輛車。

立法院交通委員會29日提案修正道路交通管理處罰條例及公路法並備詢答，立委洪孟楷要求了解1189輛車檢視進度，交通部政務次長陳彥伯回答都檢視完畢，交通部路政司司長陳文瑞表示大部分車輛審驗結果一致，4月15日檢視完畢之後，有車輛要由車安中心比對原圖的座椅安裝方式，現在報告還沒送到交通部。

洪孟楷指出，這表示確實有車輛與原圖不同，且其實已有媒體指出「逾10輛車輛」不符原圖，但交通部並未扣著這些車不讓運行，而是讓它們回到市場。這是不是表示交通部要幫它們背書，認定它們安全無虞？這跟4月2日太魯閣號事件情況一模一樣，邊坡工程先停工，又有6件邊坡工程先讓它復工；4月25日又有工人走入工地被撞，然後交通部長昨天又說「4月25日全面停工，拚5月15復工」。洪孟楷質疑：「以後發生事情要算誰的？」

陳彥伯回應，檢測之後這些車輛沒有重大安全疑慮，都已回到線上營運或使用；但如果沒有依照合格證打造車輛，有安全召回改正辦法。至於與當初送驗型式不同的車輛，他承諾2周後交出相關報告。

(中時 )