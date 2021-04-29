職業災害屢有發生，北市勞動局長陳信瑜表示，為降低機率，28日在勞動局勞教文化科勞工教室舉辦「臺北市安衛家族成立大會」，以臺北市立聯合醫院作為安衛家族核心企業，協助18家醫療院所、養護中心、機電及清潔相關中小企業提升安全衛生管理水準、改善工作環境。

今年初，衛生福利部桃園醫院發生第一起醫護人員因服務病人而感染新冠肺炎的職業災害，除醫護人員外，院內從事掛號、批價、清潔、傳送、機電、照護服務等作業人員，甚至志工均為生物性危害的高風險族群。

此外，2018年8月13日在衛生福利部臺北醫院附設護理之家，因病患友人私用的電動床墊電線短路，釀成大火，造成15人死亡、14人受傷，突顯設施的定期檢查、人員管理及緊急應變措施等疏失。

「顯然，職場安全衛生需要醫護人員與承包商相互配合，共同預防災害！」陳信瑜說，因此，北市成立第一個醫療院所的「安衛家族」，並請臺北市立聯合醫院擔任本家族核心企業，期許透過核心企業的職安衛生知識向下傳遞，共同協助及輔導安全意識較薄弱的中小企業改善工作環境，提升其自主管理能力。

會中，勞動局及聯合醫院偕同18家院所及企業負責人，共同簽下安衛公約，並一起宣誓遵守安衛法規、善盡企業責任、降低職災發生及永續經營為願景。

勞動局表示，成立大會後，接著會辦理專業訓練課程，由臺北市勞動檢查處安排經營者及主管人員，進行集合輔導，提供雇主及高階主管，最新的職安相關法規動態、事故案例及安全衛生改善分享，以提升安全衛生意識，盼建構更友善、安全的職場環境！

(工商 )