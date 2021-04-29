據美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國總統拜登於台北時間上午9時於國會發表就職以來的首場演說。拜登提到將制定一項宏大的大流行經濟復甦計畫，重點放在就業、基礎建設、育兒與教育。演說中最為經典的言論如下：

金句一：處於危機中的國家再度前行

在首次國會演說中，拜登提到在他就職的百日之前，國家正處於危機之中；美國不但受到一個世紀以來最嚴重的新冠疫情大流行之侵襲，也面臨自上次大蕭條以來最嚴重的經濟危機，更是自美國南北戰爭以來，民主面臨最嚴峻的挑戰。

話鋒一轉，拜登強調「如今，在百日後我可以向民眾報告，美國又再度前行了。把危機化為可能，讓危機成為機遇，將挫折銳變為力量」。

金句二：我們將在100天內提供2.2億劑疫苗

拜登承諾，「100日內將有1億劑疫苗注射至美國民眾身上；而在這100天內，政府將提供逾2.2億劑疫苗」。

為達成此一目標，拜登政府正動員聯邦政府的各種資源，讓近4萬家藥局、700多個社區衛生中心能進行疫苗接種。政府會建立社區疫苗接種點，也會嘗試「移動式醫療據點」，好讓90%的美國民眾居住地距離接種點不到5英里。

金句三：沒理由風力發電機不能在匹茲堡生產

拜登強調氣候變遷與創造就業機會應畢其功於一役。《美國就業計畫》將讓工程師與建築人員，打造節能建築。他表示，「電工人員將在美國公路上安裝50萬個充電站，農民也會種植農作物，如此就能減少空氣中的二氧化碳」。甚至，他強調，「沒道理風力發電機的葉片，要在北京而不是匹茲堡生產」；「沒理由美國的電動汽車與電池生產，無法領先全球」。

金句四：《美國就業計畫》將協助數百萬人重返工作崗位

拜登強調《美國就業計畫》會提供因疫情大流行而受失業之苦的人協助，特別是婦女與需要看護的人。他表示，「大流行期間，約200萬的婦女從勞動市場退出，特別是因為找不到人照顧孩子或年邁父親的婦女。目前還有80萬個家庭在醫療看護候補名單上。……醫療計畫將解決這一問題」。

金句五：買美國貨，買美國貨

拜登指出，美國政府收取的稅金，應該用於採購美國製造的產品，以創造美國的就業機會。「這是理所當然之事，而本屆政府將採取此一模式」。

金句六：終結癌症

回憶起因腦癌去世的兒子，拜登承諾將為美國國家衛生院提供更多經費，以成立先進研究計畫，用於癌症、失智症與糖尿病的預防、檢測與治療。他表示，該計畫「將有一個獨特的目的，就是在預防、檢測與治療阿茲海默症、糖尿病與癌症方面取得突破，……，政府將提供900萬美元給國家衛生院，……，在我們中間許多人的兒子、女兒與親戚死於癌症，我想不出有甚麼投資比這更有價值，在我們能力所及之處，讓我們終結癌症吧」。

金句七：推動兩黨合作以加強全球競爭

拜登呼籲推動兩黨合作與擴大基礎建設計畫，這有賴國內達成共識，進而成為維持美國全球競爭力的一種途徑，特別是與中國大陸的競爭。他強調，「讓我們一起合作。在我們開始深入討論前，我想向國會提出我的計畫。我想會見那些擁有不同想法的人，我們歡迎不同想法；但世界上其他地方卻沒有等我們(指中國大陸、俄國等)。我們不能忙於彼此的競爭(指兩黨惡鬥)，卻忘了我們與世界其他國家的競賽並贏得21世紀」。

他還補充，自己與習近平進行長達數小時的對話，並表示「我們樂見競爭，但不尋求衝突」。「我清楚強調，我會全面捍衛美國利益」，「美國會起身對抗傷害美國勞工與產業的不公平貿易手段，如國營企業補貼、竊盜美智慧財產權與科技等作為」。

他強調，「我告訴習主席，美國會在印太區維持強大的軍事部署，一如我們和北約在歐洲的作為；但這不是尋求衝突，而是預防衝突」，「在人權與基本自由的承諾上，美國不會退縮」。

他也表示，習近平也說到要讓中國大陸成為「世界上最舉足輕重、不容忽視的國家」；但習也認為「民主在21世紀爭不過獨裁主義，因為取得共識會浪費太多時間」。拜登卻駁斥「我們要證明他們是錯的，我們要證明民主制度依舊管用」。

金句八：最富裕的1%美國公民應繳當繳之稅

談到稅金，拜登希望最富裕的美國民眾能繳交「應當繳納的稅金」。他提到，「我不會增稅；但是時候讓民眾與美國最富裕的那1%公民，繳交應繳納的稅金。只要繳交當繳的部分就好」。

金句九：在阿富汗服役的軍人中，有些人不是生於911事件那年

提到在阿富汗的美軍，拜登指出部分阿富汗的美軍「是和他們的父母在同一場戰爭中服役。在阿富汗的軍人有些不是生於911事件那一年。阿富汗戰爭不該成為跨世代的戰爭。美國已向賓拉登伸張正義，我們讓阿富汗基地組織的威脅得以削弱。現在，20年後的今天，是時候讓我們的部隊回家了」。

金句十：普丁要知道「我們不升級，但他們的行動會產生後果」

拜登也趁演說向普丁喊話，「談到俄國，我要向普丁傳遞清晰的訊息，儘管我們不尋求……升級；但如果他們的行動是事實，他們的行動將產生後果。事實會證明這是真的」。

他還強調，對俄國的制裁是合乎比例的，「是時候解除與該的緊張關係」。「對於俄國干涉大選，以及對美國政府、企業網路的攻擊，美國做出直接而相秤的回應。他們做了這兩件事，我們會回應。但是，我們也能在符合共同利益下展開合作，防止核擴散與氣候變遷的合作」。

此外，他也的到伊朗與北韓的核武計畫，並斥之為威脅，美國會透過外交與嚇阻、與盟國合作來解決此一問題。

(中時新聞網)