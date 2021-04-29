台北市政府教育局今發布消息，宣布「110學年度台北市立國民中學正式教師聯合甄選」，自即日起至5月3日受理報名，因應111學年度本土語師資需求，本屆徵選首度加入「具本土語言認證者的加分機制」，目前缺額總計126名，簡章已於4月8日公告於教育局網站，歡迎各界好手下載報名。

為吸引本土語師資，教育局指出，110學年度國中教師甄選資績分數首度增列採計「具本土語言認證者的加分機制」，倘若應考人具備教育部閩南語認證中高級以上、行政院原住民族委員會102年以前辦理之原住民族語言能力認證或原住民族委員會103年以後辦理之原住民族語言能力認證中高級以上及客家委員會客語能力認證中高級以上考試合格證書者將予以加分。

教育局也說，為持續推廣雙語政策，110學年度將持續儲備雙語師資，以利更多學校進行預備，本年度仍有多科招考雙語師資，須具備專長教師證及流利英語證明。

教育局指出，本次國中教師聯徵預估缺額約126名，「一般類科」包含國文13名、英文8名、數學8名、公民5名、生活科技8名、資訊科技11名、音樂5名、特殊教育8名；「雙語類科」共有生活科技8名、資訊科技8名、健康教育5名、體育12名、音樂5名、視覺藝術8名、表演藝術9名及童軍5名。

教育局說，初試一般類科初試錄取名額以正取人數3倍為原則，雙語類科初試錄取名額以正取人數2倍為原則。教師聯合甄選委員會得視報名人數及缺額調整前揭初試錄取人數，各類科甄選成績依總成績高低依序錄取，待複試資格審查通過後即可參加複試。

教育局表示，此次聯徵分為初試及複試，初試報名方式採網路報名，不辦理現場書面證件審查；複試報名時，應檢具相關證件接受資格審查。報名網址為http：／／tch-j.tp.edu.tw，初試報名時間自4月28日10時至5月3日23：59止。繳費時間自4月28日10時至5月4日15時30分止。若逾時轉帳繳費，則無法完成報名，請應考者注意。

教師聯合甄選相關訊息可自下列網站查詢下載，或電洽主委學校信義國中(02) 2723-6771轉211。

（一）臺北市政府教育局網站（http：／／www.doe.gov.taipei）最新消息。

（二）臺北市立信義國民中學網站（http：／／www.syijh.tp.edu.tw／）首頁。

（三）教育部全國高級中等以下學校教師選聘網（http：／／tsn.moe.edu.tw／）。

(中時 )