40歲張柏芝先前參加《乘風破浪的姐姐2》，直率大方的表現為她吸來一票粉絲，10年前她和謝霆鋒離婚，扛下照顧兩人所生兩個兒子責任，2018年張柏芝承認三度當媽，但封口孩子的爸身分。最近她上節目談到外界給她的許多標籤，語出驚人表示自己其實不喜歡「好媽媽」稱號，主因是她覺得身為母親照顧孩子是應該的。

2011年張柏芝與謝霆鋒結束5年婚姻，謝霆鋒後來復合王菲，張柏芝也大方獻上祝福，幾年前她在IG暗示仍想當媽，希望生個女孩。2018年她透過工作室宣布，除了與謝霆鋒所生的Lucas和Quintus之外，自己又生下小兒子Marcus，但對另一半身分閉口不談，外界狂猜英國工程師緋聞男友Leo、大陸隱形富豪孫東海、65歲新加坡富商等，她仍懶得回應。

張柏芝討厭好媽媽標籤。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

最近張柏芝上《乘風破浪的姐姐2》，被那英爆料張柏芝私下真的是好媽媽，吃到好吃的總是第一個想到小孩打包回家，也因此激勵她要更努力求表現，突破唱跳實力差的弱點。節目結束後，近日張柏芝現身節目《讓生活好看》，談到出道至今外界賦予她的標籤，張柏芝指出：「我非常不喜歡『好媽媽』那個標籤，因為我自己本人覺得好媽媽是應該的，不是好跟不好，（本來就）應該去愛自己的孩子」。

張柏芝承認自己唱跳功力不行。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

除此之外，張柏芝也不喜歡被稱呼是凍齡女神，因為她覺得身為一個40歲以上的女性，本來狀態就不可能跟年輕人比，「我寧可用一個自然的美，可能有點皺紋啊，起碼我的心是真的凍齡的靈魂」，至於被說「唱跳划水」，張柏芝承認唱歌跳舞她的確不在行，但不需要跟別人比，只要自己有進步就好，坦然收下這個負面標籤，見此，網友回：「柏芝怎麼就那麼招人喜歡 」、「人間清醒的女神姐姐」、「也不用這麼標註的，自己愛自己的孩子再正常不過了」、「真是很優秀的女人啊」。

(中時新聞網)