大陸十三屆全國人大常委會第二十八次會議29日表決通過《反食品浪費法》，自公佈之日起施行。其中明確規定，公務活動用餐不得超過規定標準，並可獎勵「光碟行動」消費者，同時針對點餐浪費者，可收廚餘垃圾處理費。但同時若商家誘導誤導消費者超量點餐的話，最高可罰1萬元人民幣。

據騰訊新聞引述前瞻產業研究院數據顯示，2020年初爆發的新冠疫情使得大陸餐營業受到嚴重的打擊，疫情給人們生活方式帶來巨大的轉變。儘管餐廳停業，學校、公司的食堂歇業導致餐飲垃圾產生量下降，但是在家做飯產生的廚餘垃圾產生量增大。

由於在外就餐的食物浪費量高於在家做飯的產生的剩餘量，因此2020年整體的餐廚垃圾產生總量增加，達到1萬2775萬噸，增幅度較2019年下降，從5.91％小幅下降到5.79％。但觀察2021年由於大眾生活逐漸恢復常態，因此餐廚垃圾的產生量會持續增加。

(旺報 )