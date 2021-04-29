台中一名7歲男童日前到私人柔道館上課，因為遭柔道教練和學長連摔27次，導致頭部重創、重度昏迷，引起外界譁然，知名主播主連千毅也帶著60萬到醫院探望，不過男童家人婉拒退回，此舉也讓一向敢言的網紅陳沂看不下去，酸連千毅裝善人，直言「我很討厭那種沽名釣譽的人」。

陳沂發文表示自己很討厭沽名釣譽的人，就是每次有新聞熱度的時候，趕快出來裝善人說要捐多少，然後就會有人出來質疑「人家至少有捐啦，妳做什麼？」但她認為從頭到尾大家都沒義務要捐錢。

我很討厭那種沽名釣譽的人！ 就是有新聞熱度的時候趕快出來裝大善人說捐多少，然後就會一堆無腦的民眾說人家至少有捐啦，妳做什麼？ 可是從頭到尾我們都沒有義務要「捐錢」啊！ 這世界上需要被幫助的人那麼多，你只捐給有新聞熱度的，其他人怎麼辦？沒有... 由陳沂發佈於 2021年4月27日 星期二

陳沂認為世界上需要被幫助的人很多，但他卻只捐給有新聞熱度的人，「其他人怎麼辦？沒有媒體關心就該死嗎？要捐就一視同仁通通去關懷好嗎？」並問連千毅會不會負責受害者一輩子？如果會的話，那她無話可說，但請持續負責到最後。

其實，連千毅曾透露自己做公益、照顧弱勢，已經行之有年，不是因為這件事才做，而善款是從他房地產投資或鑽石、勞力士買賣獲利中提撥，每年會拿出10%幫助社會上的弱勢族群，並附上感謝狀證明自己固定做公益。

連千毅日前帶著60萬到醫院，希望能幫助男童，遭到男童爸爸婉拒，事後有人質疑，男童是單親家庭，主要由媽媽照顧，為何不是找媽媽？他也表示男童媽媽也有打電話向他道謝，而沒接受60萬，是因為怕欠人情不好還，目前只想陪兒子脫離險境。

(中時新聞網)