前三軍總醫院北投分院醫務行政是蔡姓小組長，竄改電腦系統，竊取病患繳納的現金為己用，1年多得手142萬多元，最後因1筆病患已繳納的帳款，誤載成未繳款，醫院驚見有190多筆錯誤退款紀錄，全部進入蔡男的荷包，士林地院依貪汙治罪條例竊取公有財物，判徒刑5年2月，褫奪公權3年，可上訴。

蔡男2014年8月，負責管理病例、門診以及急診室批價、退費等手續，但因自身缺錢花用，自2017年8月起，竄改電腦紀錄，收取病患繳納的費用後，改為退費，差額就挪作私用，每筆從數百元到數千元不等，21個月下來，竊取急診室櫃台142萬多餘元。

醫院調查，蔡男有經手的182筆資料有問題，他才坦承有違規，後經憲兵隊調查，以貪汙罪移送法辦。判決指出，蔡為圖私利，利用職務竊取公有財物，違反公務員誠實清廉之義務，依主動繳回犯罪所得減刑1次，所犯依法判決。

(中時 )