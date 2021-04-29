農委會去年中推出每張面額250元的農遊券共500萬張，由於民眾迴響良好，2020年底至110年農曆過年前加碼推出「農遊券2.0」，消費滿1000元完成登錄即贈送價值250元「農遊券」一張，使用期限到明天4月30日止，然而截至昨(28)日仍有3.6萬張尚未使用，提醒民眾盡快使用完畢，不要讓自己的權益睡著了！

農委會為鼓勵民眾採辦年貨選購優質國產農漁畜生鮮食材及加工食品，於2020年底至110年農曆過年前加碼推出「國產農漁畜產品年貨促銷系列活動」，包含指定之農漁畜產品展銷活動、參與本活動的電商平台及農漁會實體銷售據點等通路，民眾消費滿1000元完成登錄即贈送價值250元「農遊券」一張，以行銷帶動國產農漁畜產品銷售商機，使用期限4月30日止。

農委會主委陳吉仲於立院經濟委員會質詢前表示，加碼推出的農遊券2.0雖然民眾使用踴躍，不過現在仍有3萬多張尚未使用，提醒民眾在明天截止日前儘速使用完畢。

農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳表示，年貨促銷加贈之票券，加贈發送約19.25萬張，截至4月28日止已使用15.62萬張，使用率達81％，創造產值保守估計超過2.98億元，農委會也有請客服針對一手機登錄券數較多者在這幾天主動去電提醒，免得有些民眾真的忘了。

(中時 )