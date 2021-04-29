老家有點「資源」本是一件好事，但有錢也有相應的煩惱，名嘴許聖梅在節目上分享一個真實案例，彰化一名84歲老翁感嘆自己年邁，因此希望藉由過戶名下土地，讓孫子能照顧他，不料金孫拿了財產翻臉不認人，還為了錢對爸媽設局，讓老翁氣到不行，只能親自出馬收拾自家人。

名嘴許聖梅在《新聞挖挖哇》節目中，分享為財產反目成仇的案例，表示一名84歲住彰化的老人家，11年前覺得逐漸老邁、身體不好，無法再種田，因此決定將名下千坪土地陸續送給子孫們，並以好好照顧、撫養他作為條件，將6分之一也就327坪的土地轉到金孫名下，孫子一開始都答應，但拿到土地後不久，竟翻臉不認人。

孫子不僅忤逆阿公，還覬覦自己媽媽約318萬元的儲蓄險金，等到媽媽過世後，他就四處對親友造謠，說爸爸其實都偷偷養小三，不顧家庭跟他們母子，事情鬧得很大，爸爸被迫只能到媽媽的靈堂前下跪發誓自白，這一齣齣荒唐的奪產戲碼，讓阿公看不下去。

最終阿公與爸爸心死，分別對這位奪產不孝孫提告，阿公告他侵權，痛訴他沒履行撫養責任就拿走土地，等同侵占，要求他將土地歸還，爸爸則是告兒子誹謗，祖孫三人對簿公堂，從親人變敵人，最終法院雙雙判決阿公跟爸爸勝訴，金孫如意算盤都碎了，必須將收到口袋的土地吐出來，還因加重誹謗罪名必須賠償。

(中時新聞網)