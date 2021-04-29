台中1名母親日前發現國小6年級的兒子內褲上有血跡，生殖器也有破皮，追問之下，兒子說在學校遭同學威脅課堂上手淫；雙親之後氣憤到校討公道，沒想到經學校調查，男童才坦承是在家偷看色情片手淫，怕遭責罵才說謊；而家長得知真相後竟惱羞成怒，稱校方扭曲事實，四處向民代陳情，讓校方相當無奈。

據《ETtoday》報導，該男童的母親某日在曬衣服時，發現兒子的內褲上有血跡，告知丈夫後，夫妻倆還發現男童的生殖器有磨破皮的痕跡，追問之下，男童則說在學校課堂上被同學逼迫在座位手淫，因此內褲上留有精液；男童父親之後到學校興師問罪，被指控的同學家長則堅稱沒有做威脅一事，雙方一度在學校大吵，最後鬧上警局，校方也依程序通報教育局調查。

校方組成性平調查小組啟動調查後有了意外發現，原來是男童在家偷用阿嬤的iPad觀看色情影片、手淫，不料卻被媽媽發現「痕跡」，擔心被責罵下才謊稱是在學校被同學威脅手淫；校方將調查結果告知男童家長後，對方先是稱不用再調查了，但之後卻改口說校方企圖扭曲事實、誤導他，堅持調查到底。

家長不滿表示是校方疏於監督和管教，才會讓男童做出這種行為，甚至找民代陳情，讓校方相當無奈。校方表示，學校性平調查小組基於事實，調查確定沒有發生類似事件，但家長得知後卻「見笑轉生氣」，強硬態度讓務主任承受不了壓力，當場淚灑辦公室，目前事件尚未有結果。

(中時新聞網)