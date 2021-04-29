大陸台商常運用境外公司間接投資大陸，當出售該境外公司以間接處分大陸子公司時，依大陸稅法規定，應視為直接處分大陸子公司課徵資本利得稅。然而因前述股權轉讓發生在境外，且大陸子公司的境外法人股東並未變動，除了上市櫃公司必須主動公告外，其他公司的境外交易相對不易被大陸稅局察覺，因此有人即使以此方式出售大陸子公司，也不向大陸稅局申報納稅。

但由於以上狀況，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良提醒，大陸已有部分地區的稅務局整合內部徵管資料、其他公部門與網路搜集的工商資訊，建構轄區內外商投資企業資訊系統，即時監測企業法定代表人、高管等變化；利用包含股東數量、股東註冊地及外商投資企業資產類型等篩選指標，設計間接股權轉讓監控模型。

一旦高層管理人員出現異動但境外法人股東沒有改變，大陸稅務局即啟動監控模型分析間接轉讓股權交易發生的可能性。若是境外法人股東位於低稅負國家或地區，構成資產又以無形資產（如土地所有權）、長期投資等為主，將會被標註為紅色最高警示等級，列為重點核查對象，已有外商因此被查獲且補繳稅款。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅也指出，大陸稅務局透過大數據總結經驗與規律進行管控，查核態度已漸趨主動。其實間接股權轉讓並非一定產生大陸稅負，提醒企業執行架構調整前預先評估交易安排降低潛在稅務風險。

(旺報 )