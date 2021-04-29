銅箔基板廠-台光電(2383)第1季稅後盈餘9.65億元，年成長31.74%，創下歷年同期新高，台光電表示，未來營運可望逐季成長至第3季，由於第2季調漲價格，毛利率也會回升，今年營運展望樂觀，兩家美系外資同步看好台光電營運前景，分別給予台光電「加碼」及「買進」評等，並同步上調台光電目標價。

台光電第1季合併營收達80.03億元，年成長35.4%，連3季創下單季歷史新高，營業毛利為18.87億元，年成長31.96%，由於原物料價格大幅上揚，單季合併毛利率為23.58%，年減0.63個百分點，稅後盈餘為9.65億元，年成長31.74%，創下歷年同期新高，每股盈餘為2.89元。

台光電表示，高速低損耗的材料新案陸續量產出貨，且5G手機市場大幅成長，加上ARM架構的高階筆電及高階平板電腦對HDI板的升級需求，雖然產能較去年增加近20%仍供不應求，且原物料價格飆漲後的成本增加在第2季及第3季售價上陸續反應，預估第1季是今年營運低點，整體營運可望逐季上揚至第3季，第2季毛利率應會明顯上升，未來營收及獲利將更顯著成長。

美系外資報告指出，受惠於材料升級及拿到新項目、即將推出的新款5G智慧型手機與Android採用更高階HDI設計，以及新款iPhone，我們預期台光電今年營收可望年成長30%，將台光電2021年/2022年/2023獲利預估上調3%/2%/2%，考量台光電前景優於預期，給予「買進」評等，目標價由190元上調至210元；另一家美系外資則給予台光電「加碼」評等，目標價亦由200元上調至208元。

(時報資訊)