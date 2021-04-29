英國電信(BT Group)傳正在與亞馬遜、迪士尼和運動視頻公司DAZN進行談判，據英國The Telegraph報導，英國電信希望能出脫手中的電視部門BT Sport部分股權，已經與多家企業進行初步談判。
該報導引述消息人士指出，英國一家電視台也參與討論，並且有可能主導和搶得競購。
英國最大的寬頻和行動電信商英國電信在2012年進軍體育廣播事業，並曾獲得英超足球聯賽的轉播權。
英國電信目前耗資8.85億英鎊，在三個賽季中仍可轉播32場比賽。根據一項為期三年的協定，英國電信還有權在2024年前轉播英超冠軍聯賽的賽事。
據The Telegraph報導，英超聯盟正尋求獲得政府批准，擴展目前交易，其中包括與亞馬遜的轉播交易。
英國電信在執行長Philip Jansen領導下，正致力於十年內對2000萬個家戶提供光纖電纜服務。
目前英國電信、亞馬遜和迪士尼皆拒絕路透的提問要求。
(時報資訊)
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