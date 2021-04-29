高通第二季財報意外強勁，周三盤後股價勁揚逾5%，報143.69美元，稍早前一度漲6%。

雖然盤後上漲，但今年初以來高通股價仍下跌10%，表現遠不及同一期間標普500指數的上漲約12%。

高通公布第二財季（截至3月28日）營收年增52%，為79.3億美元，優於市場預估的76.2億美元。去年同期受疫情影響，手機需求下滑，在比較基期較低的情況下，今年營收增長力道超乎以往。

經調整後每股盈餘為1.90美元，亦超出市場預估的1.67美元。

財務長Akash Palkhiwala在法說會上表示，中國手機出貨強勁亦提升公司業績。高通第一財季營收成長63%。

該公司利潤較高的Qualcomm Technology Licensing部門（包括手機專利授權）第二財季營收年增51%，為16.1億美元，遠超出市場預期的13.5億美元。

高通大部分營收來自於手機晶片，而5G網路興起為高通創造更大的成長機會，尤其是在經濟解封和更多人開始出遊之際。

其第二財季手機晶片營收年增53%，為40.7億美元，但落後市場預估的42.3億美元。

高通CDMA技術部門（包括手機與射頻前端元件、物聯網和車用零組件）總營收為62.8億美元，略優於市場預估的62.6億美元。該公司亦上修2021年3G、4G和5G手機出貨預測。

高通預期第三財季調整後每股盈餘介於1.55美元～1.75美元，營收介於71億美元～79億美元。分析師平均預估其調整後每股盈餘為1.52美元，營收為71.1億美元。

高通在第二財季以14億美元收購晶片新創公司Nuvia。

此外，高通表示總裁Cristiano Amon將於6月30日正式接替現任執行長Steve Mollenkopf的職位。今年初高通宣布了這項人事安排。

Amon表示：「儘管整個產業都面臨半導體供應吃緊，但我們將善用自身的規模，並動用我們全球的所有供應鏈，讓我們抓住這個機會的能力達到最大化。我們預期在2021年底以前會出現實質改善，供應情況將在年底改善」。

(時報資訊)