譜瑞-KY(4966)法說報喜，多家外資針對其出具最新研究報告，美系、亞系外資均調升目標價至1700元，歐系外資則調升至1620元，受惠法說利多，早盤後攻上漲停1385元鎖住。

美系外資表示，譜瑞-KY第一季財報表現優於預期，毛利率在更佳的產品組合帶動下，也站上45.1%，同樣優於先前財報，第一季庫存天數則增加到63天，原因是為主要客戶的產品準備庫存，展望第二季，譜瑞-KY所有產品線均可持續增長，但最高增長應該來自SIPI驅動器IC，且譜瑞-KY不僅受益於更好的產品組合，也可以受益觸控和驅動IC的價格調漲，譜瑞-KY看好總體需求前景樂觀，今年PCIe4重定時器將繼續加速發展，且譜瑞-KY針對客戶需要，還可以提供AMOLED T-con解決方案，也重申了對PC市場的積極看法，故維持加碼評等、目標價由1555元調升到1700元。

歐系外資表示，譜瑞-KY第一季財報表現優於預期，毛利率也因為更好的產品組合提升到45.1%，按產品別來看，eDP T-Con的銷售額佔總額的40%以上、SIPI驅動器IC則略低於20%、觸控則近5%。展望第二季，看好SIPI驅動器IC將成為最強勁增長的產品，而eDP T-Con和高速傳輸也將相較第一季成長，目前PCIe4產品已進入量產，向一級客戶出貨，也吸引越來越多的客戶群，且PCIe5產品也在即將推出，除了用於伺服器的PCIe，其USB4 re-timer的目標是第四季開始量產，可望在蘋果iPad/MacBooks的採用下，推升USB4需求，並期望扮演新一股成長動能，故將譜瑞-KY目標價由1550元調升到1620元、維持優於大盤評等。

亞系外資表示，譜瑞-KY對於NB前景持樂觀態度， 預計下半年營收將比上半年更高，看好譜瑞-KY於2021~2023年營運表現將領先整體PC市場，且MiniLED T-con的平均售價上漲，譜瑞-KY也捆綁銷售帶來的市場份額增加，加上長遠來看，PCIe4和USB4的採用率也將持續提高，2021年譜瑞-KY營收強勁的複合年增長率達21%，另外，譜瑞-KY也與大晶圓代工廠簽訂保密條款，主要內容為產能的支援和合作，將有利於後續取得營運所需產能，將目標價由1600元調升到1700元、評等維持買進。

譜瑞-KY首季合併營收為43.44億元、季增加1.9%、年成長46.7%，單季稅後淨利為10.34億元、季增加8.0%，寫下單季歷史次高，每股淨利達13.13元，單季毛利率45.1%、季增1.6個百分點。

展望第二季，譜瑞-KY預估單季合併營收落在美金1.525~1.675億元，相較第一季微幅衰退0.3%至季成長9.4%，合併毛利率落在42.5%~45.5%，合併營業費用為美金2950~3050萬元。

(時報資訊)