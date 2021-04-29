因聯準會(Fed)表示短期內仍維持利率不變，以支持經濟復甦，進而拖累美元走軟，加上印度新冠肺炎疫情延燒，提振黃金避險需求，令金價反彈約0.7%，而白銀、白金則反彈逾1%；截至台北時間4月29日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲12.2美元，報每盎司1786.1美元。

5月白銀上漲0.35美元，報每盎司26.435美元。

7月白金上漲14.8美元，報每盎司1227美元。

6月鈀金上漲19.8美元，報每盎司2950美元。(商品行情網)

(時報資訊)