《商情》黃金亞洲電子盤反彈 11:092021/04/29 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因聯準會(Fed)表示短期內仍維持利率不變，以支持經濟復甦，進而拖累美元走軟，加上印度新冠肺炎疫情延燒，提振黃金避險需求，令金價反彈約0.7%，而白銀、白金則反彈逾1%；截至台北時間4月29日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲12.2美元，報每盎司1786.1美元。 5月白銀上漲0.35美元，報每盎司26.435美元。 7月白金上漲14.8美元，報每盎司1227美元。 6月鈀金上漲19.8美元，報每盎司2950美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤有撐 《美股》業績超預期 高通盤後飆 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #白銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走弱 提振期銅逼近1萬美元大關 11:432021/04/29 財經 《盤中解析》電轉強、傳產回 上行有壓 11:262021/04/29 財經 《國際產業》Q1三星 手機家電贊、晶片面板遜 10:012021/04/29 財經 《韓股》LG化學財報佳 KOSPI進逼3200 11:092021/04/29 財經 《半導體》蘋果報喜 台積電穩揚 11:262021/04/29 財經 北市訂自治條例 電子煙不准賣 04:102021/04/29 地方新聞 《商情》買盤回補 亞洲天然期膠走高 10:012021/04/29 財經 《美股掃瞄》上周原油庫存增幅小於預期 紐約期油創6周新高 10:352021/04/29 財經 萬八在眼前還能買什麼？這幾檔錯過 散戶回頭注意 00:032021/04/29 財經 德將派軍艦赴亞洲避開台海 議員批對陸磕頭 08:342021/04/29 國際 《半導體》無懼訂單波動 精測放量強彈 11:092021/04/29 財經 財經熱門新聞 友達每股暴賺1.25元 股價慘輸這家 網1句戳中痛點 - 財經 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 促參小組推動5海淡廠 投資金額上看500億元 - 財經焦點 - 中國時報 航運股價超車戰！陽明擠下長榮 慧洋甩開裕民 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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