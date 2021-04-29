即將迎接5月，哪些星座能在新的月份收穫好運？星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，5月好運前五名是射手座、獅子座、雙魚座、處女座、白羊座，第一名的白羊座5月運勢非常旺，愛情事業雙豐收，要好好把握好運。

▍第五名：射手座

5月射手座運勢不錯，事業運非常好，其他運勢也很平順，沒有波折。射手座5月幹勁十足，能夠應付各種工作狀況，即使加班也不會有怨言，更不會因此影響心情。工作努力有收穫，可獲得成就感和主管的賞識。在這期間，有機會遇到貴人相助，要好好把握機會。愛情運勢一般，並不缺少桃花，想要戀愛就大膽出擊，但是如果遇到不感興趣的人對你示好，也可以大膽拒絕，要學會分辨對方是不是值得交往的人，戀愛前更要看清自己的內心。

▍第四名：獅子座

5月獅子座的好運主要集中在事業和財運方面，獅子最近工作狀態滿分，整個人熱情洋溢，靈感也源源不斷，工作效率和品質都很好，會因此被主管賞識，有升職加薪的機會。但是不要因此得意忘形，態度謙遜更可以讓狀態穩定，繼續好好發揮。財運會因為工作而變旺，有比較好的投資理財的機會。只不過愛情運普通，不缺桃花運，但是要警惕爛桃花，不要被心懷不軌的人騙，曖昧時頭腦要冷靜，不要衝動，給彼此多一點時間觀察對方是否可靠。

▍第三名：雙魚座

5月雙魚座的春天來了，雙魚5月桃花運非常旺，對於單身的雙魚來說這是大好的脫單機會。親朋好友介紹的相親對象、聚會中認識的新朋友、多年未見的老同學等等都可能是你脫單的關鍵，不要忽視每一次出門前的打扮，說不定某一天你就迎來了一場怦然心動。不過不要衝動，警惕爛桃花，該拒絕的時候不要心軟。戀愛中的雙魚愛情甜蜜，感情穩定的雙魚情侶很適合在這個時候考慮，是否走進人生的下一個階段，趁著這個假期跟對方好好討論。愛情運勢爆好，工作運勢有些平淡，工作的繁忙會讓你有些煩躁，不過這些壞心情會因為愛情運勢上升而消散，整體上還是不錯的，好好享受5月的美好時光吧。

▍第二名：處女座

5月處女座逆襲成功，好運隨之而來，愛情運和事業運齊開放。之前處女座狀態不是很好，生活和工作中會有一些瑣事讓你煩心，整個人提不起精神。但是到了5月，身邊會發生一些小事會讓心情變好，之前的煩惱也迎刃而解，接下來狀態滿滿，做什麼事情都精神百倍。單身的處女座，這個月桃花盛開，有不少脫單的機會，有種「緣分來了」的感覺。戀愛中的處女座感情甜蜜，即使有爭執也能很快解決，尤其是談婚論嫁的情侶們，一定要提前溝通，遇到問題積極溝通。關於工作，這段時間會比較順利，每天保持積極的態度，工作起來精神百倍，工作效果也大大提高，很容易被誇獎、稱讚。

▍第一名：白羊座

5月白羊福星高照，好運連連，可謂愛情事業雙豐收。白羊5月桃花朵朵開，交際圈擴大，有機會認識到新朋友，這其中不乏有優秀的單身朋友，你們之間相談甚歡，很有機會繼續發展，要好好把握機會，相處時自然大方不要怯場。戀愛中的情侶感情甜蜜，一起相約出遊能夠提升親密度，感情更進一層。有結婚計劃的情侶，可以趁假期和家人討論一下具體事宜。工作方面沒有太大的問題，即使遇到小麻煩也能很快解決。財運很旺，有遇到貴人提供商機的機會，多和朋友接觸，不要總宅在家，交際能提高你的財運。但是切記不要盲目聽信，還是要有自己的判斷力。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)