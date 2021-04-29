近來房價節節高漲，立委陳玉珍今天召開「我國面對少子女化困境之因應對策」公聽會時，民進黨立委黃秀芳發言時指出，高房價也會影響生育率，研究指出美國房價每提高10％、生育率就會下降1.5％，政府應思考可能生一胎前3年房貸零利率、再多一胎就5年零利率，或是孩子5歲前全部零利率，讓青年朋友願意婚也願意生。

黃秀芳提及，目前也已提出修法，比照日本的「介護照顧假」，讓投入職場的婦女要照顧小孩時不離職，是不是改為1年7天的有薪家庭照顧假等也要納入討論。

立委蔣萬安說，CIA報告指出，平均育齡婦女預計生育率僅1.07，在227國家排名墊底；國發會也指出，如果不改善，未來可能會跌破每年10萬人新生兒，為何台灣人不願生小孩？不單單僅是經濟因素，而是社會文化、年輕人想法，比起短期給予津貼、補助等，應強化性平教育、性平職場，否則如義大利給予每胎800歐元獎勵金，但生育率仍是歐盟最低。

蔣萬安指出，衛福部從2015年起針對中低收入提供人工生殖補助，但截至今年3月至今僅有7名生新生兒受惠，隨著社會變遷、晚婚等需求可能會越來越大，衛福部應把擴大補助對象給有想養育的婦女。

(中時 )