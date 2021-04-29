桃園市長鄭文燦29日受訪證實，華航諾富特飯店有主管確診染疫，且足跡遍及兩館、較複雜，因應新個案有四處走動，全面執行「諾富特飯店淨空計畫」，館內422人今全面移置檢疫所和防疫旅館，讓環境清消靜置14天，將風險降到最低，但該主管足跡待中央調查公布，強調防疫要嚴謹周延，「寧可多做不要少做！」

鄭文燦說，「華航諾富特淨空計畫」衛福部長陳時中跟衛生局長王文彥都在現場，淨空完畢後會做清消、靜置14天，主要是希望讓華航諾富特飯店不要產生任何群聚風險，「因為有新的個案產生！」，經過判斷後確實具有潛在的風險，因此才做這個決定，他強調已多次提醒中央流行疫情指揮中心，針對包括華航機師或者是相關確診人員，足跡較多地方要採取高標準防疫。

鄭文燦說，航空業的防疫旅館是由民航局負責，市府基於防疫協同的考量，已經擴大防疫旅館的備援，昨天就已經通知轄內好幾個防疫旅館做好備援計畫，包括華航機組員或者是外籍航空公司的機組員，如果民航局以及中央流行疫情指揮中心同意的話，桃園也可以提供地方的防疫旅館服務，直言不可能每個機組員都回家居家隔離，會全力協助。

鄭文燦提到，華航公司諾富特飯店位在機捷的諾富特站，也請桃捷公司針對諾富特站、第一航廈站、第二航廈站，3站加強消毒，也要在防疫的規範上嚴格執行，務必使風險降到最低，不過目前整個核心是在於諾富特飯店淨空之後，必須要清消靜置讓環境可能的風險降到最低，「這個是必要的決定！」，昨天晚上中央跟地方開過會後，決定全面支持華航諾富特清空計畫，他也認為外籍航空公司機師也要嚴格管理，避免破口。

「防疫要嚴謹，寧可多做不要少做！」鄭文燦透露，諾富特飯店有員工確診染疫，因是主管級職務，足跡遍及兩館，不諱言諾富特飯店還有對外營運，可能有一般民眾前往住宿或用餐，相信中央調查後會公布相關足跡，民眾有疑慮也能前往自費採檢，他也提醒過華航董事長謝世謙，若華航園區沒顧好會影響營運，一定要採高標準防疫。

至於7旬確診老翁足跡舞場，傳出都未戴口罩，鄭文燦強調疫情風險有提高，對室內場所、八大場所要求戴口罩，市府會再強力的要求，今天開始會執行。

(中時 )