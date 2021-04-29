就算勇士前鋒威金斯本季表現再爛，《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯這種嘲諷方式也太瞧不起人了！史蒂芬史密斯29日在自家節目當中提到勇士近況，除了強調只要「浪花弟」克雷湯普生下季回歸，勇士有望闖進西區冠軍賽，更把威金斯狠狠酸了一頓。

「只要克雷湯普生下季回歸，勇士可以很輕鬆闖到西區準決賽，甚至有5成機率打進西區冠軍賽，」史蒂芬史密斯表示，「湯普生回來之後，我寧願用威金斯去換一盒餅乾，大家都在說他的天賦，但他打20場才有1場出色，穩定性太差了。」

其實史蒂芬史密斯這種說法有點誇張，威金斯本季不僅場均17.9分、4.8籃板，投籃命中率更來到生涯新高4成69，三分命中率也是生涯新高3成77，最近連續11場得分上雙，本季僅有2場比賽得分個位數，史密斯對他要求也太高了。

只是比起回應史蒂芬史密斯的批評，勇士總教練科爾的心思仍都放在追逐季後賽門票上面，畢竟目前勇士排在西區第10的尷尬位置，科爾說：「我只告訴球員，季後賽從現在就開始了，剩下10場例行賽都是季後賽，我們的目標是拿到西區第7。」勇士距離西區第7拓荒者還有3場勝差。

(中時 )