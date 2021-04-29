有時在手上、身體上會發現突然冒出紅痣，紅痣到底從哪來呢？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，紅痣主要是因為皮膚老化以及血管增生所致，通常年紀越大越常見，屬於皮膚的良性組織，然而，若紅痣出現異常變大或出血狀況時，應積極就診接受檢查。

紅痣是皮膚常見的組織，經常可在手臂上、身上、甚至臉上都可觀察到，但到底為什麼會突然冒出紅痣呢？柳朋馳醫師表示，紅痣在醫學上稱為「櫻桃血管瘤」，主要是因為血管增生或是皮膚老化所致，通常年紀越大，越容易發現紅痣的蹤跡。

為什麼會有紅痣？(圖/健談提供)

柳醫師說明，當年齡漸長時，皮膚會慢慢老化、鬆弛，皮下的微血管也較容易出現擴張的狀況，因此，當微血管擴張、增生時，反映在皮膚上就會看到一個鮮紅色或深紅色的小點，也就是所謂的「紅痣」，這個狀況尤其常見於中年過後，民眾可能每隔一段時間就會發現身上多出了幾個小紅痣。

一般來說，紅痣不痛、不癢、也不會長大，有些紅痣在皮膚上會形成微微凸起狀，這些都屬於正常的狀況，可無須過度擔憂。

然而，柳朋馳醫師提醒，仍有少部分紅痣可能出現病變症狀，若紅痣異常變大、出血，或紅痣周圍血管呈發散狀時，一定要及早就診接受檢查。

(中時新聞網)