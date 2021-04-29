就在拜登就職近百日進行首場國會演說時 共和黨聯邦參議員克魯茲卻正與瞌睡蟲奮戰

就在美國總統拜登28日發表首場國會聯席演說之際，德州共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）正全力以赴，和瞌睡蟲奮戰。

據《今日美國報》（USA TODAY）28日報導，在拜登上台演說超過1小時，還鏗鏘有力地談論政府的移民改革計畫時，攝影鏡頭突然一轉，拍到克魯茲昏昏欲睡的畫面。拜登說，「要是你們真的想解決問題，那我已經送出了法案，仔細瞧瞧。」就在這時，攝影機卻聚焦克魯茲，只見他一副睡眼矇矓的模樣，但隨即努力張開雙眼。

而推特用戶隨即注意到這點，沃克斯（Vox）新聞網記者魯帕（Aaron Rupar）推文道，「你正在夢遊坎昆（Cancun）」。事實上，2月時德州正遭暴風雪襲擊，面臨範圍廣泛的停電，克魯茲卻跑到溫暖的墨西哥去了。

而德州民主聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）也把握機會，在推特上分享了克魯茲的睡姿，並寫上「泰德•瞌魯茲（Ted Snuz）」的大字。

(中時新聞網)