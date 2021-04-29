台東南迴公路1輛29日和另1台休旅車發生對撞車禍。（蔡旻妤攝）
台東南迴公路1輛29日和另1台休旅車發生對撞車禍。（蔡旻妤攝）

台東南迴公路1輛隸屬金峰鄉公所的9人座小巴士29日上午行經香津二號橋，不知道什麼原因和另1台休旅車發生對撞車禍，警消接獲報案，已出動前往救援，目前傳出有1婦人受困、2男子受傷，3人皆意識清楚；事故原因等詳細情形警方正在持續了解中。

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(中時 )

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