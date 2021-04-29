台東南迴公路小巴、休旅車對撞 1女受困2男受傷 11:292021/04/29 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東南迴公路1輛29日和另1台休旅車發生對撞車禍。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東南迴公路1輛29日和另1台休旅車發生對撞車禍。（蔡旻妤攝） 台東南迴公路1輛隸屬金峰鄉公所的9人座小巴士29日上午行經香津二號橋，不知道什麼原因和另1台休旅車發生對撞車禍，警消接獲報案，已出動前往救援，目前傳出有1婦人受困、2男子受傷，3人皆意識清楚；事故原因等詳細情形警方正在持續了解中。 巨型「幽靈黑輪」詭躺國道1 小客車飛撞變形4人送醫 廣西幼兒園發生砍人事件 16名兒童、2名教師受傷 (中時 ) #台東 #南迴公路 #休旅車 #受傷 #受困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擦撞安親班接送車翻覆 小貨車駕駛臉部撕裂傷 15:342021/04/28 社會 屏鵝公路火燒車 台南警辦案目睹一兼二顧先救受困傷者 12:002021/04/28 社會 新增2境外生染疫 幸未踏進校園 04:102021/04/29 焦點要聞 中橫3死台中母泣無錢領屍 警2小時急募5萬助最後一程 13:462021/04/28 社會 賓士休旅車超車不成撞貨櫃車 西濱快速道上180度翻覆 15:272021/04/28 社會 公車夾傷意外罰司機吊照半年 立委批柿子挑軟的吃 10:532021/04/29 生活 大老婆強悍反擊 押小三到公墓毆打逼裸身露點罰站 09:312021/04/28 社會 台東縣海端鄉今晨連6震 氣象局：無主震相當特殊 16:362021/04/28 生活 萬華BMW休旅車與小黃凶猛對撞 車頭全毀衝騎樓撞爛一排機車 09:482021/04/28 社會 談妥1萬上床 阿北摩鐵秒遭援交妹打槍還被告侵占 16:102021/04/28 社會 台中透天民宅火災3亡童告別式 玩具兒歌充滿祝福 19:402021/04/28 社會 社會熱門新聞 2大過免職前中崙所長？「靠北警察」怒徵線索還原真相 - 社會 【松山之亂】關鍵96秒畫面曝光 黑衣人群毆警現場如尋仇 - 社會 所長刪影像滅證分局長丟官 砸中崙派出所黑衣人身份曝光 - 社會 女師遭警大外割上銬扣留 陳家欽下令：重新教育執法技巧 - 社會 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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