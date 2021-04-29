櫃買中心29日表示，樂意傳播公司（7584）在29日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，樂意傳播成立於2012年6月間，董事長兼總經理為梁敏永，主要經營業務是遊戲代理發行、遊戲聯運平台等，送件時資本額為1億1,004萬元。

樂意傳播2020年業績，營收5億7,136萬元，稅前盈餘9,448萬元，稅後盈餘7,513萬元，每股盈餘6.83元。

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(工商 )

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