樂意傳播29日申請登錄興櫃股票 11:252021/04/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心29日表示，樂意傳播公司（7584）在29日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，樂意傳播成立於2012年6月間，董事長兼總經理為梁敏永，主要經營業務是遊戲代理發行、遊戲聯運平台等，送件時資本額為1億1,004萬元。 樂意傳播2020年業績，營收5億7,136萬元，稅前盈餘9,448萬元，稅後盈餘7,513萬元，每股盈餘6.83元。 櫃買九場次業績發表會 5月起密集登場 新增3例本土案例 華航機師疫情 燒向社區 (工商 ) #樂意傳播 #櫃買中心 #遊戲 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單攻台東嘉明湖 5月1日起開放現場申請 04:102021/04/29 地方新聞 萬海增闢航線 搶高運價市場 04:102021/04/29 財經要聞 台中梧棲中央路破損 蔡其昌爭前瞻經費改善 13:262021/04/29 寶島 《興櫃股》久裕興拚今年送件申請掛牌 12:342021/04/29 財經 《櫃買市場》資安影響漸增 櫃買修正部分條文 12:342021/04/29 財經 稻江學院再提停辦計畫 教育部依法審查 13:072021/04/29 生活 《櫃買市場》振宇五金、樂意申請掛牌 13:592021/04/29 財經 桃園航空城優先區地上物區段徵收審議，獲90％同意率 09:262021/04/29 區域情報-桃園 《櫃買市場》櫃買業績發表會 511鳴槍、26公司參與 12:172021/04/29 財經 《其他電子》耕興1Q營收、獲利雙創高 08:532021/04/29 財經 林口康橋2人染疫 全校改線上教學 04:102021/04/29 焦點要聞 財經熱門新聞 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 航運股價超車戰！陽明擠下長榮 慧洋甩開裕民 - 財經 特斯拉收割韭菜？網紅轟大炒比特幣 馬斯克回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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