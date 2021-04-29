畢業季將至，國泰飯店觀光事業旗下全台和逸飯店與慕軒飯店，同步推出謝師宴並為師生量身打造出多項優惠，從北到南各飯店提供精緻中式桌菜、或異國自助百匯吃到飽每位最低460元起。

連續三年獲得台北米其林指南推薦的慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，於5月1日至8月31日推出「謝師感恩派對」平日每位700元+10%和假日每位900元+10%，可品嘗到主廚特製的爐烤肋眼牛排、紅酒燉羔羊、白酒奶油焗海鱸等二十幾種歐陸自助百匯料理。餐廳還免費供應接待桌、指引海報、麥克風及投影設備，平日訂席滿40人、假日滿50人即享包場服務，達到揪團人數免費招待指定客數及無酒精特調雞尾酒。

和逸飯店台北民生館及台北忠孝館，2樓THE Lounge將於5月1日至8月31日推出「謝師饗宴」豐盛自助百匯，不分平假日午晚間時段，每位600元+10%和1,000元+10%雙價位選擇（30人成行），嚴選優質食材提供沙拉冷盤、湯品、現切牛排、鮮蝦淡菜海鮮吧，以及德國豬腳、炭烤雞腿排、麻辣茜雲鱸魚等多種現烹美饌和飲品甜點。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館，以最海派的謝師宴，向諄諄教導的師長們與青春回憶致敬。館內2樓以海邊碼頭氛圍打造的Cozzi Market逸．市集推出「超值謝師宴專案」，即日起至5月31日前付訂享9折優惠，用餐滿10人再享1位教師免費。另外，3樓宴會廳也推出「2021和逸謝師宴專案」即日起至8月31日止，西式自助餐每位只要780元+10%起，無限享用美味豐盛的多國料理；中式桌菜每位880元+10%起。

和逸飯店台南西門館，因應畢業季到來4樓Cozzi KITCHEN餐廳，於5月1日至7月31日推出謝師宴，無論是中式桌菜、西式自助百匯皆可依需求客製，中式桌菜每桌8,000元+10%起，西式半/全自助餐每位600元+10%起，提前預定享優惠。和逸飯店．高雄中山館30樓高空美景餐廳Cozzi THE Roof，5月1日至6月30日「謝師饗宴」每位460元+10%，可享西式海陸主餐，搭配現場精緻冷盤、風味熱食、甜點、冰淇淋等輕食沙拉吧美食吃到飽，滿20人再招待1位師長免費用餐；還有超澎湃的中式桌菜可選擇，每桌8,000元+10%起。

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