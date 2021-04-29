江啟臣2019年11月29日臉書發文。（摘自江啟臣臉書）

藍綠為中火燃氣機組在網路持續開戰，蔡總統也加入戰局，昨晚在臉書粉專發文，強調她任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是歷任總統最多，並稱「國民黨指控民進黨政府打算擴建台中火力發電廠（中火），減煤、減碳承諾跳票」是造謠。核四流言終結者黃士修昨天深夜立即上蔡總統臉書粉專反駁，國民黨也反酸說「感謝蔡總統背書台中市長盧秀燕的減煤政策」，中火這兩年減煤成果根本是盧秀燕的努力，卻被打壓盧秀燕的蔡總統拿去誇耀成績。

國民黨昨天發聲明，駁民進黨指台中市長盧秀燕「卡燃氣機組」的邏輯不通，隨後又在臉書粉專發文，指控民進黨政府不拆舊燃煤機組、要增建燃氣機組，是「擴建」台中火力發電廠，蔡總統減煤、減碳承諾跳票。

蔡總統昨晚則在臉書粉專發文並PO出折線圖，指她任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是歷任總統最多，公共議題應該本於事實，不應該造謠；「折線圖會說話，歡迎大家比較」，從國民黨執政的 2014年，中火用煤量達到1839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年中火用煤量已經下降到1229萬噸，減幅超過600萬噸，是中火運轉以來最大幅度的減煤。

不過黃士修隨即上蔡總統臉書留言說：「中火大幅減煤，是2018年盧秀燕上任台中市長，強力要求台電降載的結果。然而，2018年起燃煤發電量和燃煤噸數，也創歷史新高，蔡政府只是把中火的燃煤移到其他電廠去燒而已，還敢拿來做折線圖大內宣啊？」黃的留言，引起不少回應，許多人紛紛附和黃的說法。

國民黨新媒體部主任張智瑋則反酸說，「感謝蔡總統背書台中市政府與盧市長的減煤政策」，盧秀燕2018年上任後貫徹管制生煤自治條例，督促中火落實用煤量減少四成，因此2019年中火用煤量從2018年的 1597萬噸大幅降到1264萬噸、2020年中火用煤量降至1229萬噸，不像 2016年起的降幅都很小。中火這兩年的減煤成果，根本是盧秀燕的努力，全國燃煤有增無減，況且蔡政府還打壓盧秀燕要求中火減少燃煤的政策，卻好意思拿來誇耀成自己的成績。

張智瑋也指出，2019年11月29日，當時的國民黨台中市立委江啟臣就在臉書發文「民進黨光說不做，減煤請跟上國民黨的腳步」，就蔡總統當時發布她任內這四年中火減煤超過500萬噸一事表示，「感謝蔡英文總統對國民黨執政的減煤成績肯定，因為有近400萬噸都是在盧秀燕市長上台，這一年內做到！」

(中時 )