全球科技巨頭蘋果28日美股盤後發佈2021財年第2季季報（2021自然年第1季業績），季度總營收年增率飆升54％至歷史同期最高，同時EPS翻倍，服務和Mac營收均達新高，並在大中華區收入連續大幅反彈，銷售收入年增率超過87％至177.3億美元，與上季一樣呈現大幅增長，盤後一度收復上份季報發佈以來全部跌幅。

據華爾街見聞報導引述蘋果CEO庫克表示，蘋果沒有出現供應鏈約束帶來的實質性問題，定制款M1自研晶片推動Mac營收創歷史新高，接近50％的Mac銷售來自首次購買者，在大陸的數字甚至更高到2／3。他認為蘋果業績利多代表了消費者對後疫情時代的樂觀態度，並稱Apple TV＋正處於里程碑時期。

CFO Luca Maestri指出，去年底以來大中華區銷售額持續大幅反彈，當季總營收創歷史同期新高，服務和Mac電腦營收創歷史新高，活躍設備安裝量刷新歷史最高。

整體觀察，蘋果在5G iPhone 、居家經濟令平板電腦和桌上型電腦需求激增、服務與可穿戴設備持續發力的提振下，單季總營收年增率達54％，授權將股票回購擴充至900億美元，季度分紅提高7％至每股22美分。

(旺報 )