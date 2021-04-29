77歲日本富豪野崎幸助，2018年娶了當時年僅22歲的AV女優須藤早貴，未料婚後3個月就離奇身亡，時隔3年警方以涉嫌殺人罪名，將須藤早貴逮捕，據悉，野崎幸助留下約13.2億日圓(約新台幣3.4億元)的遺產，不過現日媒也報導，須藤早貴一毛錢也拿不到，還將面臨謀殺的刑事責任。

據日本《每日新潮》報導，野崎幸助的公司前員工證實，野崎幸助在婚前，就已在2013年立下遺囑，而遺囑也經過法院的公證，具有法律效力，根據遺囑的內容，他決定將自己全部財產捐贈給田邊市政府。

野崎幸助的律師計算，他的儲蓄、有價證券等總額扣除負債後，總遺產約有13.2億日圓。假如他沒有立遺囑，根據日本民法規定，丈夫過世後，妻子可以分得4分之3遺產，剩下的4分之1由兄弟姊妹們均分。

而《Sponichi Annex》則報導，儘管野崎幸助有立遺囑，但妻子還是有權利爭取遺產二分之一的「遺留分」，因此田邊市政府還要和須藤早貴協商，不過如今她遭警方逮捕，如果罪名成立，她爭取遺產的權利也會消失，另外，野崎幸助的兄弟姊妹去年也提出遺書無效訴訟，目前仍在審理中。

不過對於野崎幸助留了「捐贈遺產」一手，讓成為寡婦的須藤早貴看似光鮮亮麗，但實際上她連連生活費都沒有，據悉，她窮到連房租都付不起，只能四處搬家。

野崎幸助因在自傳中透露睡過4千多名女子成名，2018年風光迎娶須藤早貴，未料婚後3個月就在家中暴斃身亡，檢驗結果發現，他死前服用過量興奮劑，據悉，他在婚前身體算硬朗，未料婚後健康卻每況愈下，而他疑似遭愛妻下藥，因此須藤早貴嫌疑重大，被警方以殺人與非法持有毒品等罪逮捕。

(中時新聞網)