元大金(2885)為支應綠色投資計畫，配合未來子公司元大銀行新建總行大樓採用綠建築標準的規劃，元大銀行宣布發行110年度第二期一般順位金融債券，發行總額新台幣5億元，每張面額1,000萬元，發行期限5年，到期日為115年4月29日。

元大金指出，持續落實綠色環境友善，元大銀行總行大樓自設計之初，就以取得台灣綠建築標章(EEWH)認證為目標，規劃使用低輻射雙層玻璃、LED照明、變頻中央空調系統、具省水標章的衛生器具、二氧化碳偵測設備及雨水回收系統等建築物節能循環再生系統，達到綠化量指標的TCO2固定量、日常節能、水資源指標節流、水資源指標開源、資源回收、拆除解體廢鋼回收等5個節能減碳效益，促進建築與環境共生共利、永續經營環境，整體減碳效益估計達53％。

根據國際能源總署(IEA)報告，全球經濟復甦，今年二氧化碳排放量將增加約5％，成長幅度創下新高，加劇氣候變遷成為全球重大風險之一，元大人壽元泰廣場也已取得綠建築標章認證，未來興建大樓採同樣綠建築標準規劃，面對全球暖化及資源耗竭危機，元大金全力響應節能減碳趨勢。

2020年元大證券協助承銷綠色債券，共參與台電、沃旭及台積電等8檔綠色債券，這些企業發行債券所得資金，皆用於再生能源及能源科技、能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量等與發展綠能相關產業應用，社會效益方面支持可負擔的住宅，提升社會經濟發展和權利保障。

(時報資訊)