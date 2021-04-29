蘋果公司(Apple Inc.)財報優於預期，蘋果供應鏈的台積電(2330)今早股價穩步上漲，盤中最高漲7元至609元，也帶動台股漲勢。惟台積電盤中漲幅縮減，一度僅小漲1元為603元。

台積電ADR周三收低1.33%，但台積電今早開高走高，28日，外資法人反手賣超2844張，中止先前四天共計買超30589張。台積公司主要供應蘋果高階製程，

台積公司本季展望持續樂觀，營收可望再創新高；台積電持續看好第二季需求，預估營收在129~132億美元之間，比第一季的129.2億美元大約持平至季增2.17%，平均增幅約為1%。預期今年美元營收可望成長20%，優於先前預估的大約15%。台積公司並重申未來五年的業績年複合成長率在10~15%。

此外，台積公司2021年的資本支出預估約為300億美元，比先前預估的250～280億美元新高，再上修約一成。

蘋果於美國股市週三(4月28日)盤後公布2021年度第2季(截至2021年3月27日為止)財報：營收年增54%至895.84億美元、創歷年同期最高；毛利率自一年前的38.4%升至42.5%，營益年增114%至275.03億美元，每股稀釋盈餘年增119%至1.40美元，大幅優於分析師預期。

蘋果執行長提姆庫克(Tim Cook)指出，晶片供給問題並未對蘋果財報成績產生顯著影響。報導指出，iPhone當季銷售額較市場預期高出65億美元、麥金塔電腦(Mac)銷售額較市場共識值高出三分之一。惟晶片短缺問題持續延燒，蘋果執行長庫克透露，先進製程晶片目前問題不大，主要議題其實環繞在傳統製程，主要會影響Mac及iPad生產線。

(時報資訊)