轉眼即將邁入5月，將要進入立夏節氣，12生肖的運勢也將跟著產生變化。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析十二生肖5月運勢，生肖屬鼠、牛、龍、蛇、猴、雞的人在5月非常幸運，無論是事業運、財運、桃花運都有很好的發展，生肖屬牛、羊的人5月偏財運佳，有獲得額外錢財的機會，把握投資時機有機會大賺一筆。

▍生肖鼠

屬鼠人5月合作運超旺，有利於合夥事業，進展會非常順利。可以考慮投入新的合作項目，把握好時機便會財利大發。精力充沛，活力滿滿，上班族有加薪、升職的機會。

▍生肖牛

屬牛人5月好運多多，有貴人和偏財，要好好把握。多與貴人聯絡接觸，遇到問題能得到他人的幫助，可化險為夷，還容易得到發財的契機。偏財運頗為旺盛，把握住投資時機，容易大賺特賺。

▍生肖虎

屬虎人5月走霉運，要提防小人，與人合作時一定要多斟酌，尤其是做生意的，合約簽訂前要仔細核對內容，避免上當受騙。上班族內心急躁遇事不冷靜，小心因此而做出錯誤決定，被小人抓住把柄。

▍生肖兔

屬兔人5月多是非口舌，有意料不到的事情發生。精力下降，注意力不集中，身邊狀況不斷，須謹慎小心。情緒低落，健康運比較差，很容易生病，屬兔人要注意工作和生活的平衡，不要給自己太大壓力。

▍生肖龍

5月屬龍人走桃花運，單身者容易和身邊朋友同事產生戀情，還有長輩助攻，有大家的幫忙可以盡快脫單。有伴侶者與戀人在一起生活豐富多彩，感情一向被看好，是令人羨慕的一對。

▍生肖蛇

5月屬蛇人事業運超旺，能得到主管的賞識，各項事務都按計劃進行，一切盡在掌握之中。工作運良好，做事如魚得水，順順利利，人際關係佳，事業邁向新的里程碑。人優秀、愛情也甜蜜，女性容易遇到白馬王子。

▍生肖馬

5月屬馬人不要意氣用事，心態一定要平和，感覺壓力無處不在，精神過度緊張，要學會自我調節。財運不太樂觀，貿然進行理財，必有風險，多聽取他人的意見。交際上容易得罪人，切記言多必失。

▍生肖羊

5月屬羊人偏財運不錯，適合外出求財，經商者如開拓外地市場，會有令人驚喜的收益。生活中總有好事發生，運氣越好，越想多收穫些，不知不覺讓自己超時工作，腦力勞動增多，容易疲憊，要多休息。

▍生肖猴

屬猴人性格開朗，人緣好，5月走貴人運，良好的人際關係帶來致富消息，可在貴人的幫助下有令人驚喜的進財機遇。事業蒸蒸日上，做事很有自信，並且給人一種積極向上的感覺。

▍生肖雞

屬雞人多才多藝，人緣好，容易獲得他人的信任。5月悠閒快樂，還容易得到貴人相助。財運旺盛，不僅有加薪機會，而且能把握住良機，進帳頗豐。遇到困難和阻礙也能迎刃而解，讓事情順利進行，太幸運了。

▍生肖狗

屬狗人忠誠善良，總為他人著想，就是有時候容易自卑。5月信心不足，執行力差，做事欠缺耐心，不易作出成果。不要遇到困難就選擇逃避，否則事情永遠得不到解決。多與有經驗的人聊聊，也許會找到辦法走出困境。

▍生肖豬

屬豬人一向小心謹慎，但5月也難免破財，切勿投機取巧，小心血本無歸，可考慮向外求財。禍不單行，婚姻狀況也容易亮紅燈，說話做事忽略了愛人的感受，感情變得有些冷淡，小心給第三者可乘之機。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)