隨各國擴大疫苗施打，主要國家製造業採購經理人指數（PMI）持續回升，台經院表示，國內製造業活動轉趨熱絡，不僅科技產品需求增溫，傳產生產活動也擴張，3月製造業景氣燈號從綠燈邁向代表揚升的黃紅燈，這也是繼1月後，今年以來亮出的第2個黃紅燈。

雖然部分國家疫情仍未紓解，台經院進一步指出，宅經濟及遠距商機等需求因而延續，加上新興科技應用持續擴展，不僅科技產品需求增溫，也帶動傳統產業生產活動以及廠商下單動能轉強，加上比較基期較低，包括進出口值、外銷訂單及工業生產指數等經濟數據皆創下單月新高，拉抬需求面、經營環境面及原物料投入等指標表現。

整體製造業景氣信號值由2月的14.0分，增加3.08分，3月提升至17.08分，燈號由2月代表持平的綠燈，再度轉為代表景氣揚升的黃紅燈，這是今年以來的第2個黃紅燈。

影響景氣信號的各組成項目中，有1個項目分數減少、4項增加；在景氣信號分數增加方面，依序為需求、經營環境、原物料投入及售價等面向指標，分別增加1.25分、0.92分、0.90分與0.38分，而成本面減少0.38分。燈號座落在代表景氣揚升的黃紅燈。

(中時 )