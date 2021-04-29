大陸首個太空站「天和」核心艙於今日中午11時許成功發射。中國載人航太工程辦公室今發布消息稱，今明兩年，大陸將接續實施11次飛行任務，包括3次太空站艙段發射、4次貨運飛船以及4次載人飛船發射，於2022年完成空間站在軌建造，實現中國載人航太工程「三步走」發展戰略第三步的任務目標。

「天宮」太空站計畫是中國21世紀最大航天器，「天和」核心艙的發射，將開啟中國載人航太活動的又一個高峰期。繼「天和」核心艙之後，今年中國還將發射 「天舟」貨運飛船、「神舟」載人飛船各兩艘，為太空站核心艙送去兩個乘組和大量物資。

2022年，中國還將發射「問天」和「夢天」兩個實驗艙，完成與「天和」核心艙對接，並再發射「天舟」貨運飛船、「神舟」載人飛船各兩艘，繼續為太空站送去乘組和物資，最終完成中國第一座空間站「天宮」的建造。

據介紹，中國太空站額定乘員3人，乘組輪換時最多可達6人，建成後將成為中國長期在軌穩定運行的國家太空實驗室，基本構型包括「天和」核心艙、「問天」和「夢天」兩個實驗艙，每個艙段規模為20噸級。

這次發射的「天和」核心艙是太空站的主控艙段，主要對整個太空站的飛行姿態、動力性、載人環境進行統一控制，管理空間站組合體以及太空人生活，其軸向長度16.6公尺，比五層樓還高，內部空間至少有50立方公尺。核心艙具備長期自主飛行能力，能夠支持太空人長期駐留，支持開展航太醫學和太空科學實驗，還能支援實驗艙、載人飛船、貨運飛船等飛行器與其交會對接和在軌組裝。

(旺報 )