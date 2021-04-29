日本福島核事故廢水預計兩年後排放入海，駐日代表謝長廷卻數度在臉書PO文稱台灣也有核廢水，立委紛紛要求謝回台接受質詢未果，立法院國民黨團29日召開「譴責謝長廷 迴避國會監督」記者會，立委廖婉汝（左）出示公文，要求謝需在5月2日前返台，5月24日赴國會備詢，廖表示，謝長廷已說只要公文一來一定返台，希望藉此機會，謝不只是向國人報告日本核事故廢水，還要說明日本疫情、東奧等問題，讓國人了解日本狀況。（張鎧乙攝）

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，引發爭議，藍委要求謝長廷赴立法院外交國防委員會備詢，但謝今天未現身。國民黨團痛批，謝長廷近來言行宛如台奸，達到叛國地步，連蔡英文總統也附和，簡直汙辱全國人民，要求謝長廷下台、蔡英文道歉。

日本福島核事故廢水預計2年後排放入海，我駐日代表謝長廷數度辯稱台灣核電廠也有排放鈷、銫、氚核廢水，引發爭議，藍委日前要求謝長廷今天返台備詢，但外交部基於防疫規定事前表示謝長廷無法列席。

立法院外交國防委會召委、藍委廖婉汝今天在會中正式宣布，要求謝長廷需在5月2日返台，5月24日赴國會備詢，廖婉汝說，謝長廷已說只要公文一來一定返台，因此嚴格要求外交部正視此問題，希望藉此機會，謝長廷不只是向國人報告日本核事故廢水，還要說明日本疫情、東奧等問題，讓國人了解日本狀況。

國民黨團總召費鴻泰批評，謝長廷最近的言行感覺就是漢奸、台奸，已經達到叛國地步，更荒謬的是，蔡英文總統居然附和謝長廷的言論，讓人感覺蔡英文好像是日本殖民地的領導，而不是中華民國總統，污辱全台人民。

費鴻泰強調，台灣不是日本殖民地也不是日本的番邦，中華民國是主權獨立國家，因此具體要求謝長廷必須回台，同時要求謝長廷下台，謝不配做駐日代表，同時要求蔡英文必須對總統府支持謝長廷言行向國人道歉。

藍委溫玉霞說，針對日本擬排放核事故廢水入海，我國事前已9次向日本反映，但都遭已讀不回，謝長廷卻在去年6月25日說，因為未獲日本回應，要求原能會赴日參加台日貿易交流協會提案，試問謝長廷在國外在做什麼？有無為國人健康把關？有無替國家表達抗議？

【全程影音】國民黨團召開「譴責謝長廷 迴避國會監督」記者會｜2021.04.29

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