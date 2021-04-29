搶母親節孝親感恩商機，台北天成大飯店將於5月7日至5月9日推出「親親媽咪母親節盛宴」，十人桌菜12,000元+10％，菜色有「櫻桃片皮鴨」、「干燒鮮大蝦」、「烏魚子拼盤」等，席間享果汁無限暢飲並贈紅酒、康乃馨。除此，5月9日母親節當天也同步推出「母親節常溫外帶桌菜」，十人份每套5,888元，即日起訂席即贈6吋輕乳酪蛋糕，4月30日前預付訂金再享9折早鳥優惠。

台北天成飯店「親親媽咪母親節盛宴」共匯集十二道美饌佳餚，十人桌菜12,000元+10％，以翠庭中餐廳招牌菜色「櫻桃片皮鴨」入菜，宜蘭櫻桃鴨採掛爐烘烤呈現出皮酥肉嫩的好滋味，鴨肉細緻伴隨的獨特淡雅龍眼炭香，皮肉交織、，搭配手工特製餅皮，佐以甜麵醬夾上青蔥與小黃瓜是享用櫻桃鴨最完美的吃法。

「烏魚子拼盤」大氣呈現烏魚子冷盤料理，佐以青蔥齒頰留香，「清蒸海皇斑」選用肉質細緻的石斑魚，與青蔥、薑一塊清蒸入味，鮮味甘甜可口，「虎掌美烏參」選用軟嫩Q彈的豬蹄筋與上等的烏參，淋上醬油、蠔油，以紅燒的手法烹煮鹹香入味，另外還有「翡翠海鮮盅」、「干燒鮮大蝦」、「荷葉抱珍珠」、「翠苗彩椒杏鮑菇」、「牛肝菌燉雞盅」、「天成奶黃包」等佳餚，甜點「紅豆牛奶冰」與「四季時鮮水果」多樣化的菜色打造豐盛飽足的母親節盛宴，

「母親節常溫外帶桌菜」共有十道膾炙人口的經典菜色，十人份合菜每套5,888元，包含「迎賓美四拼」匯聚油雞、蜇絲、肝腸、腰果四種不同料理方式的前菜兼具鮮甜馨香等風味，「櫻花蝦米糕」除了是聚餐宴客必點招牌，同時也於2019蘋果日報年菜評比勇奪主食類第二名殊榮，糯米完整吸附魷魚、開陽與冬菇獨有的乾貨香氣，搭配櫻花蝦滋味令人回味無窮，「輕乳酪蛋糕」將奶油起士與鮮奶以黃金比例充分融合，草莓、奇異果與水蜜桃妝點，蛋糕體奶香氣十足，嘗上一口乳酪的滋味在口中化開，輕盈的口感是不敗的經典，另外還有「鮮蝦粉絲煲」、「ㄧ品佛跳牆」、「無錫嫩子排」、「時蔬爆雙鮮」、「糖醋海上鮮」、「樹菇燉雞盅」與「四季鮮時果」，在家與媽媽盡情品味幸福食光。

(工商 )