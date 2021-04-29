台股今（29）日收4月月線，今日一早在聯發科（2454）跳空漲停的領頭下，加權指數一早衝上17,709點的歷史高點，再衝過一個新百點，與萬八的距離愈來愈近，不過隨後獲利回吐賣壓出籠，指數最低壓回至17,588點，上下波動121點，至11點過後成交值已達3,300多億元，預估今天將再「沖」出5,500億元的大量，為連續第三天量能都在5,000億元以上。

由於五一勞動節適逢周六例假日，因而明天4月30日補假一天，台股也不交易，今天台股將收4月月線，累計4月來台股再漲1,100多億元、漲幅超過7％，月線呈現連六紅K棒，今年以來，以今天早上盤中高點來看，上漲2,877點、漲幅約二成，漲勢十分凌厲。

而台股加權指數以收盤來看，今天為第11天站在萬七關卡之上，且底部愈墊愈高，目前月線在萬七之上，10日線約在17,370點，5日線更在17,530點；在成交量能方面，5日及10日均量也分別衝上4,578億元及4,713億元。

台股當沖盛行，據證交所統計，近5個交易日，台股當沖買+賣金額在3,197～4,847億元之間，占比也在33.78～38.75％之間，4月當沖買+賣金額及當沖占比可望再寫下歷史單月新高。

(工商 )