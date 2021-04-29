近日大陸網上傳出大陸女星鄭爽涉嫌簽訂「陰陽合同」，以不報稅的方式獲取天價片酬等問題。29日上午，鄭爽本人透過其官方微博「鄭爽微博事務部」回應，「願意接受並配合一切調查」。

據陸媒報導，大陸民眾舉報鄭爽涉嫌偷逃稅問題，上海市稅務局第一稽查局已予受理，正在依照稅收法律法規進行調查核實。北京市廣電局已啟動對相關劇目製作成本及演員片酬比例的調查。

大陸稅務和廣電管理部門表示，將認真落實中宣部、稅務總局、廣電總局等有關通知要求，嚴查違法違規行為，堅決查處整治「陰陽合同」、「天價片酬」、逃稅等問題，嚴格電視劇合同管理，嚴控電視劇製作成本和演員片酬在電視劇製作成本中的比例，為電視劇行業高質量發展營造良好環境。

鄭爽本人29日上午透過其官方微博「鄭爽微博事務部」發布消息稱，稅務部門已經在核實其合約、個人稅務、一切有關經濟合同，「我願意接受並配合一切調查，結果會公佈於眾，感謝大家關注」。

(中時 )