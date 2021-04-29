《我愛黑澀會》班底出身、曾是兒童台姊姊的女星貝童彤，2018年宣布懷孕並與圈外人男友Howard登記結婚，生下女兒「帕皮」後，於今年3月下旬補辦婚宴，人生大事看似完美落幕，不料近日貝童彤在節目上聊到準備婚禮的過程，跟公公為了收禮金的事情意見相左，讓她委屈覺得被排擠，還跟媽媽哭訴。

貝童彤2016年透露跟Howard以結婚為前提交往，2年驚喜懷孕，兩人不急著辦婚宴，等到孩子出生、貝童彤恢復好身材，才開心補辦婚宴，現場眾星雲集，星友們都來為她送上祝福，老公當天還為她跳了一支舞，讓貝童彤度過感動又開心的一天，不料新婚不久的現在，她才吐露其實看似夢幻的婚宴，公公的某項堅持讓她很受傷。

貝童彤在《今晚開讚吧》節目中透露，籌辦婚宴時，她覺得拿聘金很像賣女兒，於是讓媽媽別收聘金，至於賓客禮金的部分，因為認為這是大家給的祝福，所以她的想法是不用夫家、娘家分開收，不料公公堅持分開，理由是「我朋友包的紅包要進我兒子口袋」，讓她覺得委屈，不被當作一家人。

貝童彤得知公公的意思後，當晚失眠了，最後忍不住打給媽媽哭訴，但媽媽卻很淡定地說：「大家都是這樣」，而貝童彤在節目上再度描述了婚後就都是一家人的觀念，讓主持人小禎忍不住勸她別這麼想：「太幼稚了妳！」。

(中時新聞網)