美國能源資訊署(EIA)於本周報告中表示，由於現處夏日駕駛高峰期，民眾周末開車出遊已經幫助推升美國汽油需求，達到每日910萬桶，為去年8月以來最高，支撐盤中油價延續昨日漲勢；周四(4/29)截至台北時間上午11點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.29美元，報每桶64.15美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.38美元，報每桶67.65美元。(商品行情網)

(時報資訊)