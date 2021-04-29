據住展雜誌統計，今年北台灣房市520檔新成屋、預售屋推案量預估量約2,133.81億元，較去年同期減2百多億元、年減幅約9％，並創下2018年以來、近四年同期新低。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然近期不動產市況還算穩定，但520檔推案量不增反減，主要是受到政府打房干擾，以及營建成本不可控風險飆高，導致建商降低預售推案意願所致。縱使有高達5百多億元延推案量加持，供給量依然無法放大，未來供給緊俏的問題恐將提早浮現。

何世昌認為，雖然今年520檔期推案量縮，但建案可看性還是很高，甚至有不少百億級指標案登場，例如「宏國大道城」AB區、「聯上澐朗」、「蒔光泊旅」、「新橫濱」等四案。再者，520檔結束之後，七月起實登2.0與房地合一2.0將同時實施；因此，若說今年520檔市況冷熱將是下半年房市的試金石，一點都不過為。

北台灣房市520檔的主戰場，依然是雙北市。其中，台北市推案量估約有727.95億元，新北市則約有823.8億元。台北市520檔建案在產品規劃上，小、中、大房型大致三分天下、各占三分之一，在建案分布方面，北市蛋黃區以松山區推案最踴躍，案量逾百億元，又以馥敦飯店改建案「鑴萃」案量45億元最大；蛋白區則是大同區案量逾2百億元最多。但無論是蛋黃或是蛋白，北市大多數指標案都是都更或危老重建案，顯示老屋重建為北市新推案主流的趨勢不變。

新北市推案重心在新店、淡水與三重等地，新興重劃區供給豐沛。不過，新北市與北市多元化供給截然不同，高達八成多的戶別是20～50坪房型，意味著新北建商仍維持著搶攻首購、首換客層的基調。

竹地區520檔推案量都很有限，桃市僅約300億元，新竹則僅約百億元，供給進入低谷。桃園以中壢推案最來勁，主要是青埔特區推案動能強勁，指標案如「新潤君頤」、「國際青塘帝寶」；而除了青埔之外，其餘區域推案零星。

何世昌指出，新竹房市供給更為低迷，除了竹北外圍自辦重劃區還有稍多小規模建案外，新竹市沒什麼大型指標案。由於新竹菁華區開發成熟、素地有限，使推案量減少之外，近來官方嚴格稽查之下，更讓新竹業者選擇不公開、只賣熟客的銷售模式。一般民眾若想買新房子，恐怕只能淪為「接盤俠」，越來越難買到第一手的新屋。

(時報資訊)