因美元走軟於9周低點附近，使得以美元計價的金屬比其他貨幣持有人更便宜，因此提振周四(4/29)英國金屬交易所(LME)三個月期銅盤中上漲0.82%，截至周四(4/29)台北時間11:20分，(LME)三個月期銅報每公噸9,956.5美元，盤中一度觸及每公噸9,997美元，逼近10,000美元大關。(商品行情網)

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