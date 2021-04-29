男子湯景華不滿官司沒打贏，把對方家人當成「甕窯雞」活活燒死，更二審法官斥責他手段冷血、泯滅人性，基於實現刑罰權之分配正義，應報需要和維護社會秩序、確保民眾生命安全，有剝奪其生命，使他永久與社會隔離之必要，因此判處死刑。

法官認為，湯男縱火導致住宅內人員於深夜睡夢逃亡不及而傷亡，犯罪手法殘酷、泯滅天良，罔顧他人之生命、身體、財產安全，造成房屋受損、被害人6人冤死，幸免於難之被害人2人，也難抹滅曾面臨生命威脅之心理恐懼，他的犯行是國際公約情節最重大之罪。

更二審表示，依全案情節及一般國民對法律應實現社會公義、良知、人性普世價值的期待與認知，認為湯男僅為發洩一己忿恨，視他人生命如無物，殃及無辜，行兇動機極為惡劣；翁宅6人逃生無門，生前受到極度恐懼與烈火灼燒痛楚而死的折磨歷程。

更二審認定，湯男犯罪手段冷血、泯滅人性，行為造成之損害無法回復，至深且鉅，有剝奪被告之生命，使其永久與社會隔離之必要，量處他死刑，並宣告褫奪公權終身。

(中時 )