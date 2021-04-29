勞動節補假公務員能否帶小孩上班？ 人總：要問內政部 11:472021/04/29 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委何志偉(吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠委何志偉今日於立院司法委員會質詢指出，因51勞動節適逢周六，因此提早430一天補休假，許多幼兒園都休息，因此當日有托嬰托育需求的公務員父母，是否能在4月30日帶小朋友到上班地點？ 行政院人事行政總處培訓考用處長黃麗玲回應，紀念日實施辦法是內政部主責，各方意見會送給內政部參酌，若是幼兒園放假，家長沒放假，至於是否要統一放假，還是要尊重主管機關。 公務員培訓年限拉長至3年？ 立委：還要再討論 公務員培訓年限拉長至3年？ 立委：應以機關業務需求為目的 (中時 ) #內政部 #勞動節 #何志偉 #公務員 #幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 為何國務機要費除罪化 名嘴：陳幸妤這一句話最傳神 22:462021/04/28 政治 裁判書類載明當事人個資 立委憂恐成跟騷法漏洞 15:092021/04/28 政治 多圖／「國務機要費除罪化」爆衝突 藍委遭背後環抱架拐子 12:112021/04/28 政治 高房價影響生育率 綠委籲：生育給予房貸利息補貼 11:232021/04/29 生活 營秘法立院3版本防中 誰是境外敵對勢力 藍綠不同調 22:552021/04/28 政治 綠委促中崙所長免職 北市警局：誤刪導致檔案流失 無滅證犯意 17:542021/04/28 社會 「國務機要費除罪化」強行送出委員會 藍委轟：立院之恥 13:202021/04/28 政治 公設比合理化 擬規範三類空間 04:102021/04/29 財經要聞 台鐵挪工程款養網軍被抓包 李艷秋曝1450漲價了 10:592021/04/28 政治 國道1號橋科匝道 綠委籲中央主導 04:102021/04/29 地方新聞 高嘉瑜轟公設比破50％太扯 花敬群：不要去買就好 房子這麼多 14:402021/04/28 政治 政治熱門新聞 軍官賠錢也要提前退伍 前空軍副司令揭3大「想逃」主因 - 政治 民進黨北市黨部高層之子涉毒 美女姑姑說話了 - 政治 為何國務機要費除罪化 名嘴：陳幸妤這一句話最傳神 - 政治 最新總統民調第一名竟是他 港媒驚疑：小英恐會有動作 - 政治 陳時中稱「口水很困擾」 陳揮文聽不下去了：想選台北市長沒辦法 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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