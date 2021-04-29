綠委何志偉今日於立院司法委員會質詢指出，因51勞動節適逢周六，因此提早430一天補休假，許多幼兒園都休息，因此當日有托嬰托育需求的公務員父母，是否能在4月30日帶小朋友到上班地點？

行政院人事行政總處培訓考用處長黃麗玲回應，紀念日實施辦法是內政部主責，各方意見會送給內政部參酌，若是幼兒園放假，家長沒放假，至於是否要統一放假，還是要尊重主管機關。

(中時 )