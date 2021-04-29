被害人遭嫌犯以噴漆、灑冥紙等方式恐嚇。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方鎖定犯罪集團成員持續追緝中。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

有網友在爆料公社貼文，聲稱台北市刑警自稱竹聯幫弘仁會恐嚇喬私人債務，指「女性朋友跟人有建案糾紛，協商過程中，北市某分局刑警自稱竹聯幫弘仁會要處理建案糾紛，結果在電話中又改稱是警還察要出來處理3500萬債務，用三字經辱罵，還要我好幹麥走，伶北是警察就是要喬，不然怎樣，囂張的樣子可能是全台灣警界第一名」，並質疑分局督察室官官相護，揚言3天後公布所有黑幫員警影片等。

大安分局29日表示，經檢閱該段錄音及照片，查知所指對象是偵查隊趙姓小隊長，澄清趙員是接獲民眾報案，報請檢察官指揮偵辦，並非辦私案或喬債務，他自稱幫派分子是利用較能貼近嫌犯口吻對談，促其卸下心防，無不法意圖。

警方表示，偵查隊於今年2月接獲民眾報案，聲稱遭不法人士違反個人意志脅迫簽立債權協議書，且有恐嚇取財等情，遂依規定受理，並製作相關指證筆錄，3月報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，期間被害人仍持續遭受騷擾，趙員於緝捕犯嫌過程雖佯稱為幫派分子，但未能突破心防，遂明示為警察身分，喝令犯嫌主動出面投案。

不料，嫌犯不僅拒不出面，還利用知道是警察佯裝，故意在3月31日向分局督察組檢舉趙員疑辦私案。 分局展開內部調查，經查訪案件被害人及檢閱相關偵查卷資，確認本案已經報請檢察官指揮偵辦，且於越轄查緝期間均依規定通報當地分局派員會同，偵辦過程依法有據，程序正當尚無違誤；另該網友指稱承辦員警自稱幫派分子及口出不雅言詞部分，因嫌犯具重大刑案通緝身分且持續從事不法行為，為儘速緝捕到案，遂利用較能貼近犯嫌之口吻對談，促其卸下心防，無不法意圖。

(中時 )