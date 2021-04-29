台灣聯合國協進會今召開「Let Taiwan Help 讓台灣幫忙」記者會；台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷表示，呼籲外交部應該積極發動友邦到世界衛生組織WHO，提案要求世界衛生組織要改革，希望具有透明度的世界衛生組織，才能避免這樣下次疫情大流行發生。

台灣聯合國協進會理事長涂醒哲今指出，美國眾議院跟參議院跨黨派支持台灣進入世界衛生組織5月24日的開會，其實不只美國，是世界各國都紛紛響應，因為去年到今年，疫情造成很多人命、經濟的損失，越嚴重地方，經濟損失越嚴重，但是台灣去年GDP成長超過中國。

時代力量黨主席陳椒華則表示，疫情發生至今，目前有國產疫苗，中研院也有研發疫苗，有些國家防疫，疫苗成效好，但是有些國家疫情更嚴重，台灣很需要跟各國做好防疫，得到更好疫苗，像現在有機師染疫人數增加，若沒有得到效果好疫苗，世界疫情很難掌控，台灣下階段很希望加入WHO、WHA，跟世界各國一起努力。

曾琮愷強調，若妥協在WHO幹事長這樣獨裁情況下，台灣依然很難獲得邀請，我們希望今年在面對這樣的疫情，全世界越來越多國家支持，呼籲WHO一定要改革。

對美參眾院外委主席與議員推文挺台參與台灣參與世界衛生大會WHA，台灣聯合國協進會也發表聲明表示感謝。美國國會議員以「Let Taiwan Help」為訴求，充分展現對世界衛生組織的顢頇，及突顯不讓台灣加入世界衛生組織的荒謬之不滿。

聲明指出，台灣已經從「有意義的參與」提升到「有意義的幫忙」。「TAIWAN CAN HELP」，「TAIWAN IS HELPING」，台灣人民願意跟政府站在一起，負起世界地球村公民的責任，幫助世界各地減少疫情的危害。

聲明強調，美國國會呼籲要讓台灣參加WHA。指的是台灣(TAIWAN)而不是中華民國(ROC)更不是Chinese Taipei。美國支持的是台灣這個國家能夠有尊嚴地以台灣之名參加世界衛生大會，台灣聯合國協進會在此提醒政府不要再換馬英九的錯誤，昂首以一流的防疫成果參加世界衛生組織大會。

(中時 )